Stasera (sabato 21 dicembre), a Campobello di Licata, manifestazione natalizia “”Natale strati strati”” (strade strade), in Piazza Marconi. Alle ore 18, apertura dei mercatini di Natale, seguirà uno spettacolo di animazione per bambini. Alle ore 22, Shakalab in concerto. L’organizzazione è dell’amministrazione comunale.

Giovanni Blanda