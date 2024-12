”Un Capodanno con la comunità, per la comunità””. E’ lo slogan della notte di San Silvestro, il 31 dicembre, a Ravanusa, alla mezzanotte e mezza, in Piazza 1 Maggio. Si esibirà il Circobanda. A seguire, animazione dei dj set Ignazio Valenza, Carmelo Mannarà e Giuseppe Scibetta. Lo spettacolo è patrocinato dal Comune di Ravanusa.

Dicono : “”Siamo entusiasti di proporvi un progetto speciale: un grande evento di Capodanno organizzato da tutte le associazioni locali e la comunità della nostra città!

Questo non sarà solo un modo per festeggiare l’arrivo del nuovo anno, ma anche un’occasione per riscoprire il senso di comunità, collaborare e celebrare insieme ciò che ci unisce””.

Giovanni Blanda