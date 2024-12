Restituito ai Carabinieri un portafogli con documenti e bancomat. E’ successo ad Agrigento, al Villaggio Mosè. Un uomo uscendo da un bar Tabacchi ha trovato a terra il portafogli e immediatamente si è recato nella vicina stazione dei Carabinieri.

In poche ore è stato rintracciato il proprietario un conosciuto e apprezzato fotografo, che ha avuto parole di ringraziamento sia per chi ha trovato il portafogli che per l’operato efficiente e puntuale dei militari dell’Arma.