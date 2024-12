A Porto Empedocle presso l’Auditorium in piazza chiesa vecchia è stato “celebrato” il Natale con le famiglie che vivono in situazioni di fragilità socio-economica. La comunità pastorale Chiesa Madre – Santa Croce ha infatti organizzato il pranzo solidale per gli assistiti dalla Caritas Parrocchiale e dall’Opera San Vincenzo. Si è trattato di un momento conviviale di forte impatto visivo ed emotivo. Tre lunghe tavolate apparecchiate con decoro e bellezza natalizia per un centinaio di posti hanno accolto ogni sorta di ben di Dio che la divina provvidenza ci ha fatto giungere. Per l’occasione infatti, il ristorante Madison ha offerto il pranzo completo per tutti; i panifici ricadenti nel territorio parrocchiale hanno fatto a gara per far giungere pizze di vari gusti, panini con panelle, pane appena sfornato; i gruppi parrocchiali e diverse persone in forma anonima e privati hanno offerto frutta fresca e secca, panettoni e pandori. Canti natalizi ed esibizioni talentuose hanno fatto da sottofondo durante tutto il pranzo. A tutti i partecipanti inoltre è stato fatto dono di panettoni e delle scatole SCALDACUORE preparate dai bambini e ragazzi del catechismo e dagli alunni della scuole Rizzo e Pirandello del paese. Una piccola goccia di gioia e serenità che siamo certi ha reso i cuori di tutti noi migliori, gettando le basi per successive iniziative solidali. Auguri di Buon Natale. Don Luigi e Don Antonio