Un mese di dicembre ricco di interventi in favore della cooperazione siciliana. Un’accelerazione alla ripresa economica delle cooperative è stata data dall’Ircac, nella seduta del Consiglio di Amministrazione che si è tenuta il 20 dicembre scorso nella sede legale di Palermo, alla presenza del Presidente del CdA Vitalba Vaccaro e del Collegio Sindacale, nel corso della quale – su proposta del Direttore Generale f.f. Pietro Tortorici – sono stati deliberati finanziamenti agevolati per un totale di oltre due milioni e quattrocentomila euro che vanno a rimpinguare le casse di venti cooperative siciliane.I finanziamenti sono stati concessi al tasso agevolato dell’1,33%, che resterà invariato per tutta la durata dell’operazione e vanno a supportare le cooperative siciliane, apportando liquidità a basso costo, necessaria a sopperire alle periodiche necessità di cassa per fornitori e socio lavoratori.In particolare si registra la soddisfazione del Direttore Generale ff. di Ircac – Pietro Tortorici – che ha manifestato il proprio apprezzamento per il Personale dell’Ircac, grazie al quale si sono potuti raggiungere questi importanti obiettivi, che promuovono e valorizzano il tessuto imprenditoriale della Regione siciliana, con particolare riferimento alla cooperazione.

Il Direttore Generale ha portato in Consiglio un corposo ordine del giorno con finanziamenti per pratiche di credito a medio termine, con il consolidamento dell’attività già avviata dalle cooperative, pratiche di credito di esercizio e pratiche di start-up con l’avviamento di nuove attività. L’Ircac, sostenendo così l’accesso al credito agevolato di tanti nuovi progetti di imprese, si conferma quale punto di riferimento dell’economia siciliana, consentendo lo sviluppo e la crescita della cooperazione siciliana, attraverso l’accesso al credito agevolato.