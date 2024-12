la Polizia di Stato ha incontrato i volontari del centro servizi sociali della Caritas Diocesana di piazza Papa Giovanni XXIII. Calorosa è stata l’accoglienza riservata dal direttore, Padre Gaetano Puglisi, al Dirigente del Commissariato di pubblica sicurezza “Centrale” e ai suoi collaboratori, che hanno scelto di dare forma concreta al concetto di solidarietà attraverso un gesto di altruismo.

L’incontro, che rientra tra le iniziative di prossimità promosse dalla Questura di Catania, assume una rilevanza maggiore se si considera l’importante opera che la Caritas svolge quotidianamente in questa città, in particolare nei confronti dei più fragili, che patiscono maggiormente, soprattutto in questo particolare momento dell’anno, il senso di solitudine e talvolta di emarginazione, per coloro che sono senza dimora, ma anche per coloro che, pur avendo una casa, non sempre hanno una famiglia o la disponibilità economica necessaria per vivere il Natale in un clima di serenità e di festa.

I poliziotti hanno voluto manifestare un segno di vicinanza e di sostegno per i bisognosi, offrendo un contributo attraverso la donazione di alimenti di vario tipo, tra cui prodotti per l’infanzia, nonché capi di abbigliamento, prevalentemente maglioni e giubbotti, e coperte per i senza tetto.

Dopo l’incontro, i poliziotti, finito il turno di servizio, hanno collaborato con i volontari dell’Help Center, aiutandoli ed affiancandoli attraverso la distribuzione dei pasti ai meno abbienti in diverse zone della città. Un modo concreto per estendere il calore di un abbraccio nei confronti di persone in difficoltà, che va oltre la donazione dei beni di prima necessità e si concretizza in piccoli gesti di vicinanza. Un’iniziativa che ha voluto donare qualche momento di serenità, incarnando appieno lo spirito della missione della Polizia di Stato “Esserci sempre” accanto alle persone e in ogni circostanza.