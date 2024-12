Attenzione verso l’ambiente, le tradizioni e i valori dell’accoglienza, è questo il Natale proposto dal Giardino della Kolymbethra, scrigno di biodiversità, agrumi dal raro patrimonio genetico e ulivi secolari, il Bene protetto dal FAI rinnova il suo impegno e invita i visitatori e ritrovare le atmosfere dell’antico Presepe del Contadino.

Una tradizione immortale della Sicilia rurale si rinnova sotto gli alberi di agrumi odorosi carichi di frutta che sembrano vestiti a festa. La storia del presepe contadino e delle antiche Novene, vuole che le decorazioni della capanna della natività siano costruiti con il fogliame spinoso dell’asparago e le corone e festoni di arance, mandarini e limoni, tutti simboli del Giardino che si sposano con il presente.

In passato il presepe è stata l’occasione per raccogliersi insieme, nei quartieri e fra vicini, in gioiose preghiere e intonare ‘A Nuvena, i suggestivi canti natalizi locali, un’esperienza unica che verrà riproposta per l’occasione dal 27 al 30 dicembre, dalle 11:30 alle 13:00.

E per chi ha tra i 5 e i 12 anni, il 28 dicembre, alle ore 11:00, è il Natale dei bambini, un laboratorio pensato per loro per creare cartoline di Natale a tema botanico ispirate dalle piante del Giardino e imparare dipingere con la tecnica dell’acquerello.

L’evento è condotto dall’artista Nadya Hope.

Il Giardino della Kolymbethra è aperto tutti i giorni, festività incluse, dalle 10:00 alle 16:00, ultimo ingresso mezz’ora prima della chiusura.

“Anche quest’anno rinnoviamo un’iniziativa a noi cara, quella del Natale al Giardino della Kolymbethra. Un modo ulteriore per raccontare non solo al visitatore, ma anche ai locali, la bellezza delle nostre tradizioni e per salutare il 2024, pronti e proiettati, con grande determinazione, verso il 2025, anno in cui saremo Capitale Italiana della Cultura. Sono oltre settanta gli eventi a calendario e inizieremo proprio la prima domenica del mese di gennaio con una lezione di filosofia della natura in pieno campo”, afferma la direttrice Federica Salvo.