Comune di Campobello di Licata. Con decreto sindacale, nominato il responsabile del settore Sviluppo economico, Giovanni Puleri, contro il ricorso promosso da un cittadino in Corte di Giustizia Tributaria (Cgt). Puleri è stato autorizzato dal Sindaco, Vito Terrana, a rappresentare, assistere e difendere l’Ente di Campobello di Licata. Il Comune, intanto, ha determinato la concessione di contributi per il trasporto scolastico in favore delle famiglie di studenti con disabilità, frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Giovanni Blanda