Furto ai danni dell’istituto superiore Archimede a Casteltermini. Ignoti malviventi dopo avere forzato uno degli ingressi della scuola sono riusciti ad accedere nei locali, e dopo aver messo a soqquadro le aule e distrutto i distributori automatici di bevande, caffè e merendine, sono riusciti a prelevare dalle cassette e a portare via una somma in denaro, ancora in via di quantificazione. Uno dei collaboratori scolastici ha formalizzato denuncia alla stazione dei Carabinieri che hanno avviato le indagini per individuare i responsabili.