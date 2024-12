Rimane incastrata con il braccio nel cancello automatico della sua abitazione in contrada Gibisa. Sul posto lanciato l’allarme in una manciata di minuti sono arrivati i sanitari del 118 Gise che con il kit da scasso hanno liberato la signora che aveva già perso i sensi. Successivamente sono arrivati anche i vigili del fuoco. La donna, che ha riportato una frattura scomposta all’arto superiore è stata trasferita all’ospedale di Agrigento per le cure necessarie.