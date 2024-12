“Oggi è stato un giorno di festa. Una nuova fase di vita si apre per 283 lavoratori ex Asu ed ex Precari del nostro Comune”. Cosi in una nota il sindaco di Favara Antonio Palumbo che continua: “Un traguardo per cui abbiamo lavorato a lungo, che è frutto di un lavoro collettivo che ha visto il contributo di tutti: la deputazione regionale e nazionale, i sindacati, il Consiglio comunale. Il miglior modo per augurare Buon Natale a queste famiglie per un risultato raggiunto da tanti lavoratori e lavoratrici. Ho voluto iniziare la cerimonia ricordando i tanti dipendenti che non ci sono più e che non sono arrivati a festeggiare questo traguardo. A loro va il nostro pensiero”, ha concluso il primo cittadino.