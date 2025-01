Ancora festività natalizie a Campobello di Licata. Stasera (sabato 4 gennaio), con inizio alle ore 18, in Piazza Aldo Moro,

si potrà visitare il “Villaggio di Babbo Natale””. Dopo mezzora circa, apertura del Presepe vivente, a cura dell’associazione Antiche tradizioni””, in via Firenze. Gli eventi sono promossi dal Comune di Campobello di Licata, guidata dal Sindaco Vito Terrana.

Giovanni Blanda