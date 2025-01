Il 5 gennaio Naro ricorderà le vittime di femminicidio, Maria Rus e Delia Zanescu, donne brutalmente strappate alla vita da atti di inaudita violenza. Tra loro, sarà anche ricordata Alina, altra vittima di femminicidio.

“Come amministrazione comunale, deporremo una ghirlanda di fiori presso la villetta dedicata ai caduti (San Calogero) per onorare la loro memoria. Gli amici delle vittime leggeranno pensieri e ricordi dedicati a queste donne, mentre noi come amministrazione condivideremo una riflessione sul femminicidio, un fenomeno che ci riguarda tutti. Vi invitiamo a partecipare a questa importante commemorazione, che si terrà alle ore 10:00. È un momento di riflessione collettiva che ci ricorda il nostro impegno nella lotta contro ogni forma di violenza. Non dimentichiamole. Non dimentichiamo il nostro dovere di costruire una società più giusta e sicura”. Questo l’invito da parte del sindaco di Naro Milco Dalacchi.