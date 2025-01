Si terrà domenica 5 gennaio 2025, presso Largo Aosta a Canicattì, l’estrazione dei biglietti della tradizionale Lotteria dell’Epifania, un evento atteso dalla comunità locale.

In palio ci saranno quattro premi di grande valore:

1️⃣ Collier Di Prima Gioielli: un pezzo di alta gioielleria, simbolo di eleganza e qualità.

2️⃣ TV 55 pollici: per vivere il meglio dell’intrattenimento domestico.

3️⃣ Samsung Galaxy A55: un dispositivo all’avanguardia, perfetto per la vita di tutti i giorni.

4️⃣ Percorso Benessere Alessia Caruano: un’esperienza dedicata al relax e al benessere personale.

I biglietti sono già disponibili e hanno un costo di:

3 euro per un singolo biglietto

5 euro per due biglietti

10 euro per quattro biglietti

L’estrazione avverrà durante l’evento organizzato per celebrare l’Epifania, che rappresenta un’occasione di incontro per la cittadinanza e un momento di festa per grandi e piccoli.

Per ulteriori dettagli, è possibile contattare gli organizzatori o visitare i canali informativi ufficiali.