Hanno cercato di scappare dal carcere di Trapani facendo un buco in una cella nel piano terra del reparto Mediterraneo. Il tentativo di fuga è stato sventato dagli agenti della polizia penitenziaria come conferma Rocco Parinello segretario provinciale del Sinappe.

“Ancora una volta, i nostri agenti hanno dimostrato professionalità e prontezza, riuscendo a sventare una situazione che poteva degenerare in modo gravissimo – dice il sindacalista – Tuttavia, non possiamo fare a meno di sottolineare che tutto questo avviene in condizioni di lavoro sempre più difficili. La grave carenza di personale, più volte denunciata dal nostro sindacato, continua a costringere i poliziotti penitenziari a turni massacranti che minano il loro benessere psicofisico e mettono a rischio la sicurezza dell’intero sistema penitenziario. Il Sinappe rinnova con forza la richiesta alle autorità competenti di un intervento immediato per l’assunzione di nuovo personale e una revisione strutturale delle condizioni di lavoro, affinché si possa garantire un ambiente sicuro sia per gli agenti che per i detenuti”.

La scoperta del buco nella parete è stata fatta durante un giro di controllo dei muri e delle inferriate. Sono in corso le indagini per accertare chi ha tentato l’evasione dal carcere.