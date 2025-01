Nel corso dell’ultima riunione della giunta provinciale di Confesercenti,alla presenza del presidente Vittorio Messina, Davide Dallicardillo è stato eletto vice presidente e va ad affiancare il vice presidente vicario Franco Nobile. A Davide Dallicardillo, componente della giunta nazionale della Fiesa, è stata affidata la delega per curare rapporti con il mondo dell’artigianato.

In vista del 2025, la Fiesa, guidata a livello provinciale da Dalli Cardillo,sta organizzando un appuntamento nazionale, che si celebrerà ad Agrigento,per valorizzare le varietà di tradizioni locali esistenti per la panificazione, con esperti provenienti da ogni parte d’Italia.

Il presidente Vittorio Messina nel fare gli auguri di buon lavoro a Davide Dallicardillo si è detto certo che dallo stesso e dalla categoria che rappresenta si aspetta una spinta notevole per fare crescere l’Associazione e per tutelare gli artigiani che aderiscono a Confesercenti.