Il Pd ha deciso di intraprende un viaggio nella sanità siciliana. Da domani deputate nazionali e regionali visiteranno gli ospedali per verificare le condizioni di pazienti e operatori. “Le ultime drammatiche vicende della sanità siciliana, registrate in particolare presso l’ospedale palermitano di Villa Sofia, testimoniano in maniera impietosa lo stato della sanità pubblica nella nostra regione – si legge in una nota del Pd – Operatori sanitari e pazienti sono abbandonati a loro stessi mentre Schifani rilascia comunicato stampa e organizza show inutili. Il Pd Sicilia da tempo denuncia la mancanza di adeguati investimenti, sia in ambito nazionale che regionale, la mancanza di personale, di posti letto, di una sanità territoriale che possa evitare l’ingolfamento delle strutture sanitarie. Continuiamo a farlo e per questa ragione avviamo un viaggio nella sanità regionale partendo proprio dalla trincea dei pronto soccorso dell’isola dove giorno 9 e 10 le nostre e i nostri parlamentari nazionali e regionali si recheranno per raccogliere le richieste e le denunce dei pazienti e del personale sanitario: “La sanità pubblica è – dice il segretario regionale, Anthony Barbagallo – per noi un bene comune e primario, è arrivato il momento che anche la destra se ne renda conto”. Domani Mario Giambona sarà all’ospedale Cervello di Palermo alle 9.30; Antonello Cracolici all’ospedale Ingrassia di Palermo alle 10.30; Dario Safina all’ospedale Borsellino a Marsala (Trapani) alle 10; Nello Dipasquale all’ospedale Giovanni Paolo II a Ragusa alle 10.30; Stefania Marino e Fabio Venezia all’ospedale Umberto I a Enna alle 11;. Dopodomani Calogero Leanza all’ospedale Papardo a Messina alle 10:30; Anthony Barbagallo, Giovanni Burtone, Ersilia Saverino al Garibaldi Nesima di Catania alle 10:30; Peppe Provenzano e Valentina Chinnici a Villa Sofia a Palermo alle 11; Antonio Nicita e Tiziano Spada all’Umberto I a Siracusa alle 11; Michele Catanzaro e Giovanna Iacono al San Giovanni Di Dio di Agrigento alle 15:30; Giovanna Iacono al Sant’Elia di Caltanissetta alle 18. Le visite dei deputati proseguiranno nei prossimi giorni nelle altre strutture della regione.