Il Sindaco di Naro, Milco Dalacchi, sulla sicurezza cittadina: โ€œโ€ sono felice di annunciarvi che ๐š๐›๐›๐ข๐š๐ฆ๐จ ๐Ÿ๐ข๐ง๐š๐ฅ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐ž ๐ซ๐ข๐ฌ๐จ๐ฅ๐ญ๐จ ๐ข๐ฅ ๐ฉ๐ซ๐จ๐›๐ฅ๐ž๐ฆ๐š ๐ฅ๐ž๐ ๐š๐ญ๐จ ๐š๐ฅ๐ฅ๐ž ๐ญ๐ž๐ฅ๐ž๐œ๐š๐ฆ๐ž๐ซ๐ž ๐๐ข ๐ฌ๐ข๐œ๐ฎ๐ซ๐ž๐ณ๐ณ๐š ๐ฉ๐ซ๐ž๐ฌ๐ž๐ง๐ญ๐ข ๐ข๐ง ๐œ๐ข๐ญ๐ญร .

Ho firmato l’ atto di transazione con la ditta che aveva eseguito i lavori, ponendo fine a una situazione che si trascinava da tempo.

๐๐ฎ๐ซ๐ญ๐ซ๐จ๐ฉ๐ฉ๐จ, ๐ข๐ฅ ๐ฌ๐ž๐ซ๐ฏ๐ข๐ณ๐ข๐จ ๐๐ข ๐ฏ๐ข๐๐ž๐จ๐ฌ๐จ๐ซ๐ฏ๐ž๐ ๐ฅ๐ข๐š๐ง๐ณ๐š ๐ง๐จ๐ง ๐ž๐ซ๐š ๐ฆ๐š๐ข ๐ž๐ง๐ญ๐ซ๐š๐ญ๐จ ๐ข๐ง ๐Ÿ๐ฎ๐ง๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ž ๐ฉ๐ž๐ซ๐œ๐กรฉ ๐ฅ๐š ๐๐ข๐ญ๐ญ๐š ๐ง๐จ๐ง ๐ž๐ซ๐š ๐ฌ๐ญ๐š๐ญ๐š ๐ฉ๐š๐ ๐š๐ญ๐š ๐๐š๐ฅ๐ฅ๐š ๐ฉ๐ซ๐ž๐œ๐ž๐๐ž๐ง๐ญ๐ž ๐š๐ฆ๐ฆ๐ข๐ง๐ข๐ฌ๐ญ๐ซ๐š๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ž.

Questo ha reso necessario un lungo lavoro per trovare una soluzione che permetta di sbloccare l’impasseโ€โ€.

โ€œโ€Grazie all’impegno dell’ingegnere Manzone e del Vicesindaco Sferrazza โ€“ prosegue il Sindaco -, ๐ฌ๐ข๐š๐ฆ๐จ ๐ซ๐ข๐ฎ๐ฌ๐œ๐ข๐ญ๐ข ๐š ๐ซ๐š๐ ๐ ๐ข๐ฎ๐ง๐ ๐ž๐ซ๐ž ๐ฎ๐ง ๐š๐œ๐œ๐จ๐ซ๐๐จ ๐œ๐จ๐ง ๐ฅ’๐š๐ณ๐ข๐ž๐ง๐๐š: ๐ข๐ฅ ๐ฉ๐š๐ ๐š๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐จ ๐ฏ๐ž๐ซ๐ซร ๐ž๐Ÿ๐Ÿ๐ž๐ญ๐ญ๐ฎ๐š๐ญ๐จ ๐ž, ๐ฌ๐ฎ๐›๐ข๐ญ๐จ ๐๐จ๐ฉ๐จ, ๐ฌ๐š๐ซร ๐ž๐ฌ๐ž๐ ๐ฎ๐ข๐ญ๐š ๐ฎ๐ง๐š ๐ฉ๐ข๐œ๐œ๐จ๐ฅ๐š ๐ฆ๐š๐ง๐ฎ๐ญ๐ž๐ง๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ž ๐ฌ๐ฎ๐ฅ๐ฅ๐ž ๐ญ๐ž๐ฅ๐ž๐œ๐š๐ฆ๐ž๐ซ๐ž ๐ฉ๐ž๐ซ ๐ ๐š๐ซ๐š๐ง๐ญ๐ข๐ซ๐ง๐ž ๐ข๐ฅ ๐œ๐จ๐ซ๐ซ๐ž๐ญ๐ญ๐จ ๐Ÿ๐ฎ๐ง๐ณ๐ข๐จ๐ง๐š๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐จ. A quel punto, il sistema di videosorveglianza entrerร finalmente in servizio in tutta Naroโ€โ€.

Giovanni Blanda