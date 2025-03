Lampedusa รจ pronta ad essere, per i nostri giovani, lโ€™abbraccio della chiesa Agrigentina in questo anno giubilare!

๐‘จ๐‘ท๐‘ฌ๐‘น๐‘ป๐‘ฌ ๐‘ณ๐‘ฌ ๐‘ฐ๐‘บ๐‘ช๐‘น๐‘ฐ๐’๐‘ฐ๐‘ถ๐‘ต๐‘ฐ

Cosa fare?

Scaricare i moduli di iscrizione dal sito della

Diocesi e inviarle complete entro il 15 Aprile tramite e-mail allโ€™indirizzo centroevangelizzazione@diocesiag.it

Perchรฉ esserci?

Perchรฉ รจ unโ€™occasione unica. Saranno due giorni ricchi di attivitร , riflessione, musica, spettacolo e preghiera.

Sarร una tappa del cammino ๐‘ญ๐’“๐’†๐’†๐’ ๐’๐’Ž per chi segue il sussidio, ma sarร occasione importante per tutti Giovani e gli educatori per ๐‘จ๐’‘๐’“๐’Š๐’“๐’† ๐’–๐’๐’‚ ๐’ƒ๐’“๐’†๐’„๐’„๐’Š๐’‚ ๐’๐’†๐’๐’๐’‚ ๐’‘๐’“๐’๐’‘๐’“๐’Š๐’‚ ๐’—๐’Š๐’•๐’‚, allora sarร davvero ๐‘ฎ๐’Š๐’–๐’ƒ๐’Š๐’๐’†๐’ e potremmo essere pellegrini di Speranza in questo dono che รจ la vita!

per qualsiasi ulteriore informazione scrivere su whatsapp o chiamare al n.320 114 5893

Giovanni Blanda