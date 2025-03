Geolier è pronto a partire con il suo “GEOLIER LIVE 2025”: dopo il sold out della prima data alla Villa Bellini per SOTTO IL VULCANO FEST di Catania, ha annunciato oggi un secondo speciale appuntamento per il 5 agosto.

I due spettacoli sono organizzati da Puntoeacapo, con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita, all’interno della rassegna realizzata in collaborazione con il Comune di Catania nell’ambito del Catania Summer Fest 2025.

Dopo il primato conquistato l’estate scorsa grazie ai tre concerti consecutivi completamente sold out allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli (che nessun artista – internazionali inclusi – aveva mai raggiunto), Geolier è pronto a superare ancora una volta se stesso con uno dei tour più attesi del 2025: quest’anno sarà il primo ad esibirsi per due volte di seguito sul palco dell’Ippodromo di Agnano, nella sua città, il 25 e 26 luglio, per poi concludere il tour in grande stile il 27 settembre nella suggestiva e storica Arena di Verona.

Le date del tour sono prodotte da Magellano Concert. Info date e biglietti su: https://www.magellanoconcerti.it/.