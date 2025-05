24 anni, classifiche dominate a ogni sua uscita, milioni di fan conquistati in tutta Italia e un nome che ha rivoluzionato l’urban nazionale. Geolier non è solo un artista, è un fenomeno puro, tra i più real dei nostri tempi, ed è destinato a rimanere nel tempo. Dopo aver lasciato il segno l’anno scorso con i tre sold-out consecutivi allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli e aver iniziato il 2025 con un tour nei palazzetti tutto esaurito, è pronto a coronare un altro importante traguardo per la sua carriera.

Anticipato da un indizio sui suoi social, che lasciava intendere l’arrivo di un annuncio importante, oggi arriva la conferma: “GEOLIER STADI 2026” sarà un tour che porterà la potenza della sua musica da nord a sud Italia, segnando una nuova ed entusiasmante fase della sua carriera.

L’unica tappa al sud sarà a Messina: l’appuntamento è per il 23 giugno allo Stadio Franco Scoglio.

L’evento sarà realizzato da Puntoeacapo Srl in collaborazione con Il Botteghino e con il Comune di Messina, guidato dal Sindaco Federico Basile, e l’Assessorato agli Spettacoli e Grandi Eventi Cittadini, affidato a Massimo Finocchiaro.

Geolier partirà con il tour il 13 giugno dallo stadio San Siro di Milano, il 19 giugno sarà la volta dello stadio Olimpico di Roma, per poi approdare in Sicilia.

Le date del tour sono prodotte e organizzate da Magellano Concerti.