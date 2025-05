Dopo pochi giorni dal grande ritorno di Giusy Ferreri con il suo tour “Live

2025”, si aggiungono al calendario nuovi appuntamenti. Tra questi, l’artista

sarà ospite domenica 03 agosto a Gliaca di Piraino (ME) sul palco allestito

in Piazza Quasimodo. L’evento a ingresso gratuito avrà inizio alle ore 22.00

ed è organizzato dal Comune di Piraino all’interno dei festeggiamenti estivi

in onore della patrona Maria SS. di Lourdes in collaborazione con il

Comitato della Parrocchia Maria SS. di Lourdes di Gliaca di Piraino. Lo

spettacolo sarà realizzato da Puntoeacapo.

Giusy Ferreri sarà accompagnata sul palco dalla sua band composta da Andrea

Polidori (batteria), Fabiano Pagnozzi (pianoforte e synth), Davide Aru

(chitarre), Gabriele Cannarozzo (basso e moog) e Mattia Boschi (violoncello

e chitarra).

L’artista sarà in tour fino a settembre in tutta Italia per cantare dal vivo

tutti i più grandi successi della sua carriera.