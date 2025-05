Sei concerti estivi per godersi non solo il meglio della musica dal vivo, ma anche per riconciliarsi con lo sport e il benessere personale. La Live Arena dello Sport Village di Agrigento, che questa estate ospiterà i concerti di Antonello Venditti, Fiorella Mannoia, Fabri Fibra, Umberto Tozzi, Nino D’Angelo ha deciso di legare lo spettacolo con l’attività fisica. Chi acquisterà i biglietti per i concerti di agosto, che si svolgeranno nel teatro open air dello Sport Village in contrada Chimento-Mosè dove sarà appunto allestita la Live Arena, potrà usufruire di alcune agevolazioni per diverse attività.

Tutti coloro che acquisteranno un biglietto per uno degli spettacoli del Festival Il Mito potrà usufruire gratuitamente di un’ora di calcetto, tennis o Padel, un ingresso giornaliero in piscina o in palestra.

“Torniamo a proporre questa iniziativa”: Federico Bellavia rilancia così il progetto promozionale, già sperimentato con successo lo scorso inverno, connesso agli eventi musicali nella struttura che ha già un cartellone estivo ben delineato, l’ennesima edizione del Festival Il Mito, con 6 appuntamenti e altrettanti protagonisti della musica italiana di diverse generazioni: Nino D’Angelo l’1 agosto, Brunori Sas l’11 agosto, Fabri Fibra il 20 agosto, Umberto Tozzi il 24 agosto, Antonello Venditti il 26 agosto, Fiorella Mannoia il 29 agosto.

L’iniziativa si chiama “2S: Show & Sport Estate Edition” e promette di trasformare il tempo libero in un’occasione unica di svago e benessere. Il format unisce la

magia dello spettacolo dal vivo con l’energia dello sport per offrire al pubblico un’esperienza completa e multisensoriale dove musica, intrattenimento e attività fisica si fondono in un’unica proposta pensata per tutte le età.

Il funzionamento è semplice e immediato: acquistando il ticket per uno dei concerti presso la biglietteria fisica dello Sport Village si riceverà un voucher gratuito da utilizzare per una delle attività a scelta. Il voucher sarà valido

dal giorno dell’acquisto fino alla data dell’evento per cui si è acquistato il biglietto scelto. Basterà prenotare la propria attività e presentare il voucher al momento dell’ingresso per accedere gratuitamente. L’omaggio è valido per ogni singolo biglietto acquistato.

“Lo Sport Village e il Festival il Mito – dice Bellavia – propongono così un nuovo modo di vivere l’estate: non solo spettacolo ma anche promozione del benessere psico-fisico, inclusione e socialità. L’iniziativa si rivolge a un pubblico trasversale composto da famiglie, giovani, appassionati di musica e sportivi occasionali con l’intento di creare

un ecosistema culturale e sportivo integrato”.