Le dimissioni del sindaco Gioacchino Baio e la convocazione urgente di un consiglio comunale straordinario. Sono le richieste del movimento Controcorrente di Castrofilippo dopo le ultime vicende politiche che si stanno registrando in paese. Nel giro di pochi giorni, infatti, si sono dimessi due assessori della Giunta Baio: Salvatore Graci e Virginia Brucculeri. Mentre non si riconosce più nel progetto politico dell’attuale maggioranza il consigliere comunale Alberto Sferrazza della Dc di Cuffaro. “ Ad oggi -scrivono gli esponenti di “Controcorrente” – il sindaco Baio non ha fornito alcuna risposta a questo malcontento generale che si registra all’interno della sua maggioranza. Un silenzio assordante che sembra apparire come un tentativo da parte di chi guida il paese di far cadere nel dimenticatoio quello che sta avvenendo oggi. Per questo la minoranza chiede che lo svolgimento di un consiglio comunale straordinario, aperto al pubblico ed alla stampa, dove il sindaco in aula debba spiegare ai cittadini perché i suoi fedelissimi lo hanno abbandonato e quale legittimità politica gli resta per guidare Castrofilippo. Controcorrente chiede inoltre, la costituzione di una commissione consiliare d’indagine con poteri di verifica sugli atti sin qui approvati dall’attuale amministrazione. Commissione che dovrà fornire una relazione entro 15 giorni e se venissero riscontrare irregolarità che si occupi della trasmissione degli stessi alla Procura della Repubblica. Infine, se il sindaco non è più in grado di garantire democrazia interna l’unico passaggio da fare è quello di dimettersi. Controcorrente – conclude – rivolgiamo un appello al sindaco Baio. Scelga il bene di Castrofilippo prima del proprio orgoglio. Restare incollati alla poltrona mentre la nave affonda non è leadership ma ostinazione dannosa. Castrofilippo merita una amministrazione trasparente, capace di ascoltare e di governare per tutti. Finché ciò non accadrà noi vigileremo e faremo sentire la nostra voce per il bene dei cittadini e di tutta Castrofilippo”