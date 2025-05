Il Teatro Antico di Taormina ospiterà il 5 luglio uno degli appuntamenti più attesi dell’estate musicale italiana: il ritorno di Giovanni Allevi, con il concerto evento che segna una nuova e toccante tappa del suo percorso artistico e umano. La data di Taormina è organizzata da Show Biz, Live Spettacoli, Concerto e Gamp.

Giovanni Allevi, compositore pianista di fama mondiale, ma anche direttore d’orchestra, scrittore, filosofo, è celebrato per la sua capacità di intrecciare tecnica virtuosistica, ispirazione filosofica e una profonda sensibilità umana. Dopo la lunga lontananza dal palcoscenico a causa di una grave malattia, Giovanni Allevi è tornato a calcare i palcoscenici dei più importanti teatri con un tour internazionale di pianoforte solo, interamente andato sold out in prevendita fino alla primavera del 2025; un forte segnale del suo legame con un amplissimo pubblico che lo ha atteso e continuamente supportato, celebrando ogni concerto come un grande abbraccio.

Per festeggiare questa tanto attesa rinascita, il M° Allevi tornerà nell’estate 2025, a condividere la sua emozionante arte in quattro speciali concerti evento con pianoforte e orchestra: “Musica dall’Anima – Special Events”, che si renderanno protagonisti di altrettante magiche serate in luoghi di riconosciuta bellezza della sua amata Italia. Venerdì 20 giugno 2025 a Roma Terme di Caracalla, sabato 5 luglio 2025 a Taormina Teatro Antico, martedì 8 luglio 2025 a Venezia Gran Teatro La Fenice sabato 19 luglio 2025 a Firenze Parco Mediceo di Pratolino. Sarà un’occasione irripetibile per immergersi nelle emozioni più profonde e universali, guidati dalla musica del Maestro, che per l’occasione presenterà in prima mondiale il “Concerto MM22 per Violoncello e Orchestra d’Archi”. La nuova composizione del M°Giovanni Allevi scritta durante il ricovero ospedaliero, di cui racconta anche nel suo ultimo libro “I NOVE DONI”, trae spunto da una melodia di sorprendente bellezza, scaturita dalla trasformazione in note della parola mieloma, secondo un metodo matematico già usato da J.S. Bach.

“Il Concerto MM22 è un viaggio interiore struggente, angoscioso, rarefatto, luminoso e commovente; un diario in musica che ha accompagnato la lunga e sofferta degenza in ospedale, volto ad affermare una drammatica e fugace rivincita sulla sofferenza, ed il potere curativo della speranza e degli affetti.” afferma il compositore.

Ogni serata esplorerà un tema unico e coinvolgente, invitando il pubblico a riflettere e lasciarsi trasportare dalle sonorità del pianoforte e dell’orchestra. Roma, Taormina, Venezia e Firenze sono le città scelte per questo tour speciale pensato per celebrare la bellezza in tutte le sue forme.

Con un repertorio che spazia tra i suoi brani più amati e nuove composizioni, il Maestro Allevi promette un’esperienza unica, capace di toccare l’anima del pubblico.

Il compositore pianista più amato dalle nuove generazioni porterà la sua musica in iconici scenari italiani, noti in tutto il mondo, per celebrare l’arte, la natura, la cultura e l’emozione della musica dal vivo in un inno alla rinascita e alla creatività.

Con oltre trent’anni di carriera internazionale, il Maestro Allevi ha saputo parlare al cuore di milioni di persone, portando la musica classica contemporanea a un pubblico vasto e trasversale. Le sue composizioni, autentiche ed emozionanti, esplorano le profondità dell’animo umano e affrontano temi universali con una sensibilità disarmante e una raffinatezza senza pari. Non solo musicista, ma anche filosofo e maître à penser, Giovanni Allevi ha saputo farsi portavoce di una visione del mondo in cui l’arte diventa una risposta alle grandi domande esistenziali.

Non saranno solo le note del compositore classico ribelle a lasciare senza parole il suo pubblico: per la prima volta nella sua carriera, Giovanni Allevi, porterà nei suoi concerti l’uso innovativo della tecnologia video e luci, che trasformerà le location storiche in scenari onirici e surreali. Proiezioni immersive, giochi di luci sincronizzate e ambientazioni multimediali daranno vita a un’atmosfera magica e irripetibile, facendo vivere al pubblico un’esperienza indimenticabile, in cui musica e arti visive si fonderanno in un’unica, potente emozione.