Continua la pioggia di fondi provenienti dall’Europa e dai finanziamenti nazionali per la Sicilia, si entra nella fase viva dei bandi per 810 milioni di euro e per promuoverne le finalità e le possibilità d’uso la regione siciliana ha deciso di “andare in tour” a presentare le opportunità sul territorio in modo che le imprese, gli enti locali e le associazioni del terzo settore usino in pieno i bandi europei e si eviti il disimpegno.

Opportunità coesione

L’iniziativa “Opportunità coesione” è organizzata dal dipartimento Programmazione della Presidenza della Regione proprio per promuovere la partecipazione di enti, imprese e terzo settore. Ieri è toccato a Ragusa, oggi si replica a Siracusa territori dove le risorse europee e nazionali sono già parzialmente attivate ma che possono sfruttare meglio queste opportunità

L’evento a Ragusa

Con un’ampia partecipazione di enti locali, imprenditori, professionisti, organizzazioni di categoria e associazioni si è aperta oggi a Ragusa Ibla, nella sala “Falcone-Borsellino”, l’iniziativa itinerante “Opportunità coesione”, ideata dal dipartimento Programmazione della Presidenza della Regione Siciliana per portare nelle nove province dell’Isola le occasioni di finanziamento legate ai fondi europei e nazionali.

Le risorse e la loro presentazione

Gli incontri, rivolti ai territori, alle istituzioni locali e a tutto il partenariato economico-sociale, hanno l’obiettivo di promuovere la massima partecipazione ai bandi (già aperti e di prossima emanazione) nell’ambito delle politiche di coesione. Il focus è stato, in particolare, su quelli del Pr Fesr 21-27 e del Fsc 21-27, che in questa fase d’attuazione mobilitano, complessivamente, risorse per circa 810 milioni di euro (di cui 513 milioni per le imprese e 297 milioni per enti locali e terzo settore). Per illustrarli nel dettaglio e rispondere alle domande dei partecipanti, sono intervenuti dirigenti e funzionari dei dipartimenti regionali Turismo, Acqua e rifiuti, Attività produttive e Famiglia, strutture con funzione di centri di responsabilità nel periodo di programmazione 2021-2027. Per il dipartimento Turismo ha preso la parola anche la dirigente generale, Maria Concetta Antinoro. L’incontro è stato moderato dai referenti del dipartimento Programmazione della Presidenza, guidato dal direttore Vincenzo Falgares.

Digitalizzazione e innovazione

Si è parlato, fra l’altro, degli avvisi di finanziamento per la digitalizzazione e l’innovazione nelle imprese, anche sotto il profilo della ricerca collaborativa e delle soluzioni tecnologiche più evolute (robotica, intelligenza artificiale), e poi di riqualificazione energetica delle sedi produttive e di agevolazioni per il settore turistico-alberghiero. Presentati inoltre bandi per il potenziamento degli impianti sportivi nei comuni, per il miglioramento del servizio idrico, per le infrastrutture destinate alla raccolta e al riciclo dei rifiuti e per le azioni di contrasto al rischio di povertà estrema e marginalizzazione sociale. Nel pomeriggio spazio alle visite agli interventi effettuati sul territorio attraverso le risorse europee.

Inaugurati gli alloggi popolari realizzati col Fesr

Nell’occasione, sono state ufficialmente consegnate le chiavi alle famiglie assegnatarie degli alloggi popolari di via Risorgimento, realizzati nell’ambito del progetto “Connettiamo i margini Ragusa” (social housing), sostenuto con il Fesr Sicilia. Presenti il sindaco di Ragusa, Giuseppe Cassì, che con il proprio saluto aveva già aperto l’incontro della mattina, e poi i rappresentanti del dipartimento regionale Infrastrutture e i vertici Iacp locali. A seguire, trasferimento nella zona industriale III fase a Ragusa (alla società agricola Natura & Qualità Società Agricola) per una visita tecnica e informativa al progetto BioTrak, che sviluppa un sistema innovativo di tracciabilità e certificazione per le filiere zootecniche bovine attraverso l’utilizzo di mangimi sostenibili a base di biomasse residuali del settore olivicolo. Biotrak, cofinanziato nell’ambito del programma Fesr Sicilia, è candidato dalla Regione al concorso RegioStars, che premia i migliori interventi di tutta Europa sostenuti dai fondi Ue.

Sempre in tema di interventi sul territorio locale, nell’incontro della mattina l’Area urbana funzionale di Ragusa ha presentato la propria strategia per l’uso delle risorse territorializzate del Fesr 21-27, che comprende, fra l’altro, la realizzazione di ciclovie, scuole e opere di riqualificazione in aree costiere.