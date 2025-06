Il Foro Italico di Palermo torna ad essere il cuore pulsante della musica italiana: venerdì 27 giugno 2025 a partire dalle 20.40 riecco Radio Italia Live – Il Concerto, l’evento gratuito più atteso dell’estate. Dopo il successo di Milano in Piazza Duomo, il format firmato Radio Italia si prepara a far vibrare la Sicilia con un cast spaziale, accompagnato dalla Radio Italia Live Orchestra diretta dal Maestro Bruno Santori.

Un cast stellare per una città che sa emozionare

Sul palco saliranno nomi amatissimi del panorama musicale italiano: Annalisa, Blanco, Francesco Gabbani, Gaia, Negramaro, Noemi, Raf, Rhove, Rkomi, Rose Villain, Tananai e The Kolors. Alla conduzione, le voci più note di Radio Italia e, come sempre, l’energia contagiosa di un pubblico pronto a cantare a squarciagola.

Mario Volanti: “Una line-up nuova, emozioni garantite”

Durante la conferenza stampa di presentazione, avvenuta giorno 5 giugno presso la Sala Stampa “Pietro Scaglione” di palazzo Palagonia di Palermo, Mario Volanti, presidente di Radio Italia, ha trasmesso tutta la sua emozione per il ritorno nel capoluogo siciliano.

“Anche quest’anno abbiamo organizzato un cast d’eccezione per le amiche e gli amici che saranno numerosissimi al Foro Italico,” ha affermato Volanti. “Cercheremo di fare bene, almeno quanto l’ultima volta a Palermo due anni fa. Abbiamo un cast trasversale e tante novità: torna Blanco, ma avremo anche Raf alla sua prima volta in città, Rose Villain, The Kolors… pochi ritorni e tante scoperte.”

Volanti ha anche sottolineato l’entusiasmo intorno a Palermo: “C’è un’energia particolare intorno a questa città: artisti, manager e case discografiche sono entusiasti, perché Palermo ha regalato emozioni importanti”.

Noemi emoziona tutti: “Orgogliosa di esserci”

Tra gli ospiti della conferenza stampa anche Noemi, con un intervento ricco di calore: “Sono contenta di tornare in Sicilia, che per me è casa. Ringrazio Mario perché questo concerto valorizza la musica dal vivo, un’esperienza culturale importantissima.” La cantante ha anche condiviso un ricordo d’infanzia: “Mio padre è un musicista. Quando ero bambina mi portava nei negozi di dischi: lì è nata la mia passione.” L’artista ha concluso con un messaggio sentito: “Sono orgogliosa di far parte di questo meraviglioso cast e di rappresentarlo. Viva Palermo e viva Radio Italia!”

Il sostegno della città

Roberto Lagalla, sindaco di Palermo, ha dichiarato: “Il Foro Italico è pronto ad accogliere migliaia di spettatori per vivere uno degli appuntamenti più significativi dell’estate.” Sulla stessa linea il vicesindaco Giampiero Cannella: “Radio Italia Live rappresenta la rinascita culturale della città e l’importanza di eventi che uniscono.”

Un evento da vivere, dentro e fuori dal palco

Il concerto sarà accessibile gratuitamente previa registrazione su TicketOne a partire dal 9 giugno, con due settori prato e un’area disabili dedicata. Sarà trasmesso in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky Uno, TV8, NOW e in streaming su tutte le piattaforme digitali, coinvolgendo anche i social con l’hashtag ufficiale #rilive.

Per i veri fan, da non perdere il kit di merchandising ufficiale in edizione limitata (solo 400 pezzi!) acquistabile dal 5 giugno, che include anche l’accesso esclusivo all’area vip-ring.

Palermo, capitale della musica

Con partner di rilievo come Notino, Sky, Lavazza, A2A, Neos, Old Wild West e tanti altri, Radio Italia Live – Il Concerto è molto di più di un semplice show: è una festa collettiva, un momento di identità culturale e artistica che fa brillare Palermo sotto le luci della ribalta nazionale.

Palermo è pronta a risuonare di musica, emozioni e grande partecipazione. Ci auguriamo che la città possa continuare a vivere a suon di musica, con sempre più eventi come questi.