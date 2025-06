Tre date e tre sold out registrati per l’atteso arrivo di GIORGIA in Sicilia con il tour che quest’estate la vedrà protagonista dei live in location uniche per festeggiare i 30 anni di “Come Saprei”.

Anche la terza data del 28 luglio, aggiunta a grande richiesta al Teatro Greco di Siracusa dopo il doppio sold out dei primi due appuntamenti del 25 e 26 luglio, ha raggiunto con grande anticipo il tutto esaurito testimoniando un fortissimo apprezzamento dei fan siciliani per l’artista.

I tre spettacoli rientrano nel cartellone della nuova edizione di “Stelle al Teatro – Siracusa”, rassegna organizzata da Puntoeacapo in collaborazione con il Comune di Siracusa, il Botteghino e GG Entertainment.

Gli appuntamenti live di Giorgia di “COME SAPREI LIVE 2025” sono prodotti e organizzati da Friends & Partners.

Prosegue intanto il successo de “LA CURA PER ME”, certificato ORO (certificazione FIMI/Gfk) che ha raggiunto i vertici di tutte le classifiche, continua a registrare milioni di stream audio/video ed è stato il brano sanremese più usato su TikTok.