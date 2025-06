La Polizia di Stato ha arrestato un 27enne catanese per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e detenzione di arma clandestina, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

Nell’ambito delle incessanti attività di prevenzione e contrasto a fenomeni di criminalità diffusa e spaccio di droga, i poliziotti della Squadra Mobile etnea hanno proceduto al controllo di un giovane e alla successiva perquisizione della sua abitazione nei pressi di via delle Medaglie d’Oro. All’interno di quest’ultima hanno rinvenuto e sequestrato 210 grammi di cocaina, diverso materiale per il confezionamento e la pesatura della droga, nonché una pistola clandestina in quanto replica modificata in arma da fuoco, con caricatore rifornito di nr. 7 cartucce cal.7,65, e un’arma giocattolo priva di tappo rosso.

Il 27enne, che aveva a disposizione anche ulteriori nr. 4 cartucce di altro calibro, è stato arrestato e condotto presso la Casa Circondariale di Piazza Lanza. All’esito dell’udienza di convalida è stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere.