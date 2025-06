“In occasione della Giornata Mondiale contro la Contraffazione, Confeuro ribadisce l’importanza di un impegno deciso per tutelare la qualità del nostro patrimonio agroalimentare e contrastare un fenomeno che danneggia profondamente i produttori onesti, la concorrenza e la sicurezza dei consumatori.” Lo dichiara Andrea Tiso, presidente nazionale Confeuro. “Il ruolo dell’Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e della Repressione Frodi dei Prodotti Agroalimentari (ICQRF) è oggi più che mai fondamentale per garantire trasparenza e rispetto delle regole lungo tutta la filiera. Ma da solo non basta. È tempo di andare oltre il concetto di “sovranità alimentare” per parlare seriamente di “garanzia alimentare” – prosegue Tiso – che significa non solo capacità di produrre cibi di qualità, ma anche di proteggere le nostre aziende agricole, in particolare le piccole e medie realtà, dall’ingresso indiscriminato di merci extra UE che non rispettano gli standard europei”. Per Confeuro, dunque la strada è chiara: “rafforzare le azioni di controllo e monitoraggio non solo a livello nazionale, ma soprattutto a livello comunitario. Ciò che entra nei confini europei ha accesso facilitato ai mercati nazionali: senza verifiche serie e tempestive a monte, si rischia di compromettere l’intero sistema agroalimentare, favorendo pratiche sleali e abbassando la soglia della qualità. Un controllo comunitario più rigoroso – conclude Tiso – contribuirebbe non solo a difendere i consumatori da prodotti non conformi, ma anche a garantire rispetto e lealtà verso gli agricoltori italiani, che ogni giorno lavorano nel rispetto delle regole e dell’ambiente, offrendo cibo sano, tracciabile e di eccellenza”.