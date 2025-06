Un plauso unanime va al Dott. Rosario Catania, medico della Guardia Medica di Naro, per il suo tempestivo e risolutivo intervento che ha scongiurato conseguenze ben più gravi per una giovane che si è sentita male durante i festeggiamenti di San Calogero. L’episodio, avvenuto nella tarda serata di ieri, ha messo in luce l’importanza cruciale della presenza della Guardia Medica sul territorio.

La vicenda è stata resa nota grazie al post dell’assessore Calogero Licata, che ha voluto ringraziare pubblicamente il medico, sottolineando come il suo agire abbia reso superfluo l’intervento dell’ambulanza del vicino ospedale di Canicattì, giunta comunque celermente sul posto e anch’essa meritevole di ringraziamento.

“È confortevole constatare che al momento del bisogno c’è una comunità che risponde,” ha dichiarato l’assessore nel suo messaggio, evidenziando il valore della solidarietà e della prontezza di soccorso.

L’Importanza della Guardia Medica e un Atto di Eccezionale Umanità

L’episodio ha offerto l’opportunità di riflettere sull’importanza della riattivazione della Guardia Medica a Naro, un servizio che, come specificato nel post, “fino a qualche giorno fa non c’era”. La sua presenza si è rivelata fondamentale per la sicurezza e la tranquillità dei residenti e dei partecipanti agli eventi pubblici.

Il Dott. Catania ha dimostrato non solo professionalità ma anche un’eccezionale sensibilità umana. Comprendendo la gravità della situazione e trattandosi di una ragazzina, si è precipitato con la propria auto nel cuore della confusione della festa di San Calogero. Lì ha prestato le prime cure sul posto per poi accompagnare celermente la giovane presso la sede della Guardia Medica di via Dante. Qui, con premurosa attenzione, ha somministrato le cure necessarie, monitorando la situazione fino alla completa stabilizzazione della ragazza.

Comportamenti come quello del Dott. Catania, uniti alla tempestività dei soccorsi in generale, come l’arrivo dell’ambulanza, “non sempre arriva così celermente, o no?”, meritano di essere elogiati e riconosciuti pubblicamente. Questo evento sottolinea l’indispensabilità di servizi sanitari efficienti e di professionisti dedicati al benessere della comunità.