La Polizia di Stato di Palermo è intervenuta a seguito di segnalazione relativa alla presenza di un uomo che, in zona Corso dei Mille, armato di fucile, si era affacciato all’esterno della propria abitazione seminando il panico tra i cittadini.

Immediata è stata la reazione delle volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Polizia di Stato che sin da subito hanno attivato la procedura operativa di emergenza che ha consentito di mettere in sicurezza la zona così da garantire l’incolumità delle persone. Determinante anche il coordinamento con la sala operativa della Questura che, in presa diretta, ha fornito informazioni utili alla gestione dell’evento. Sono state inoltre preallertate le U.O.P.I.( unità operative di primo intervento della Polizia di Stato) e inviati sul posto altri equipaggi per la chiusura del traffico al fine di isolare l’area interessata.

In prossimità dell’abitazione è stato fatto convergere personale dei Vigili del Fuoco, della Polizia Municipale e del 118. Grazie all’attivazione del protocollo di sicurezza legato a queste urgenze e grazie all’impiego di unità operative della Polizia di Stato, formate per la gestione di questi eventi critici, l’emergenza è rientrata dopo alcuni minuti scanditi da serrate trattative. Gli accertamenti successivi, all’interno dell’abitazione, hanno consentito agli agenti della Polizia di Stato di appurare che l’arma in possesso dell’uomo fosse un fucile ad aria compressa.