Dopo la pubblicazione dell’album decrescendo., sono annunciati oggi gli appuntamenti di MIRKO NEI TEATRI, il tour di Rkomi – prodotto ed organizzato da Friends&Partners e Vivo Concerti – che partirà il 17 ottobre 2025 con una speciale premiere al Teatro Arcimboldi di Milano per poi proseguire in tutta Italia.

Nel calendario due sono le tappe attese in Sicilia:

5 novembre PALERMO – Teatro Golden

6 novembre CATANIA – Teatro Metropolitan

La date siciliane sono organizzate da Puntoeacapo Srl con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita.

I teatri saranno il luogo ideale per portare sui palchi uno show che rispecchia la dimensione del suo nuovo e ultimo lavoro, quello che Rkomi definisce il suo più personale di sempre.

Così come Mirko scrive sui suoi profili per annunciare il tour: “i teatri hanno un’anima. la senti appena entri: è fatta di silenzi, di respiri trattenuti, di luci che si accendono piano. ogni palco racconta storie, ogni sipario custodisce segreti. portarci dentro la mia musica è come parlare al cuore della gente, senza filtri. questo tour non sarà solo una serie di concerti. è un viaggio nell’anima. e io, ogni sera, ci metto la mia. quando le luci si abbassano, il teatro ascolta. e io, ogni sera, racconterò chi sono. ci vediamo lì. A luci spente.”

Scritto nell’arco di due anni, decrescendo. è infatti l’album in cui si è messo in gioco in maniera totale, non risparmiandosi in nulla: né nei testi, e neppure nel sound, in cui il rap degli inizi coesiste con la musica cantata e suonata, impreziosita da momenti di cantautorato indie pop e elettronica. Artista tra i più originali del panorama italiano con un percorso che fa storia a sé, con il suo ultimo lavoro Rkomi ha voluto raccontarsi in una versione totalizzante che il pubblico ancora non conosceva. Un tuffo nel suo passato, ma anche un viaggio nel suo futuro.