Un vero e proprio miracolo. E’ vivo Federico Ottaviano, il veterinario per professione e velista per passione disperso e dato ormai per probabilmente morto. E’ riuscito a tornare a riva con le sue sole forze nonostante ben 20 ore in mare. Una cosa ritenuta ai limiti dell’umanamente possibile. L’incredibile vicenda l’ha raccontata VideoRegione che ha anche intervista Ottaviano appena arrivato a terra ancora a bordo dell’ambulanza che poi lo ha portato in ospedale

Ricerche inutili

Le ricerche condotte con mezzi adeguati e personale specializzato non avevano dato mrisultati e ormai si disperava di ritrovarlo in vita. Stupendo tutti, però il velista è riuscito a contrastare il mare, a dominarlo e con le sue sole forze a raggiungere Punta Regilione, toccando terra di fatto in territorio di Marina di Modica.

Federico Ottaviano, dunque, è uscito dall’acqua con i suoi piedi ed ha chiesto un cellulare ad un operaio che lavorava lì nei pressi del luogo del suo approdo. Non ha chiamato soccorsi, ha solo avvisato casa.

Nonostante il suo fare “sminuente” dell’avvenuto subito sul posto è arrivata una ambulanza che lo ha soccorso e trasportato in ospedale per i controlli del caso.

La vicenda

L’uomo risultava disperso dalle 16 di ieri pomeriggio quando si erano perse le sue tracce al largo della costa di Cava d’Aliga, frazione balneare di Scicli.

Molto conosciuto in provincia di Ragusa, veterinario, diportista e velista esperto, stava facendo una escursione in mare assieme a un gruppo di amici.. Con la barca all’ancora il veterinario aveva deciso di fare un bagno e da quel momento era letteralmente scomparso.

Cosa sia successo è un giallo che dovrà essere risolto, fatto sta che gli amici avevano fatto scattare l’allarme non trovando più sue tracce. Subito era scattato il meccanismo di ricerca e soccorso. Nonostante le ricerche condotte anche con l’ausilio di un elicottero dei vigili del fuoco, poi sostituito da un elicottero della Guardia costiera, con l’ausilio di mezzi navali, di lui non si era trovata alcuna traccia fino alla ricomparsa a terra.

Le indagini sulla vicenda sono affidate alla Guardia costiera ma intanto la straordinaria notizia del lite fine sta facendo il giro della Sicilia.