La comunità di Naro si prepara a vivere giorni di fede, tradizione e allegria in onore di San Calogero, figura profondamente amata e venerata. Nell’ambito del programma di manifestazioni religiose e civili, un evento speciale che promette divertimento e condivisione: uno spettacolo gratuito di cabaret con il celebre comico siciliano Chris Clun.

L’appuntamento è fissato per giovedì 19 giugno 2025, alle ore 21:30, nella suggestiva cornice di Piazza Garibaldi.

L’iniziativa è promossa congiuntamente dal Comitato Amici di San Calogero, in stretta collaborazione con il Comune di Naro, la Pro Loco e il Santuario di San Calogero. L’obiettivo è offrire a cittadini e visitatori un momento di spensieratezza e ilarità, in armonia con lo spirito dei festeggiamenti dedicati al Santo Patrono, simbolo di fede, tradizione e identità collettiva per l’intera cittadinanza narese.

Chris Clun, noto per la sua acuta ironia e la capacità di trasformare le sfumature della quotidianità in irresistibile comicità, porterà in scena uno spettacolo che si preannuncia ricco di risate e riflessioni. Sarà un’occasione imperdibile per vivere insieme un momento di allegria, rafforzando i legami comunitari nel segno della devozione e dell’unità.

La serata di cabaret si inserisce perfettamente nel calendario delle celebrazioni, dimostrando come la devozione possa sposarsi con momenti di festa e aggregazione.