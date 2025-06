Spiacevole disavventura per un trentacinquenne di Licata finito in ospedale con traumi sparsi e otto costole rotte dopo essere stato travolto dalla sua stessa auto. L’uomo, secondo quanto ricostruito, aveva parcheggiato il veicolo in discesa ma – per qualche motivo ancora da accertare – la macchina si è mossa.

Il trentacinquenne ha tentato così di fermare il mezzo in qualche modo ma è stato colpito. Non è chiaro se l’auto si sia spostata per un guasto o perchè il freno a mano non era stato inserito. Il licatese è stato trasportato all’ospedale San Giacomo d’Altoposso e ricoverato nel reparto di Ortopedia.