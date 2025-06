“Cosa c’è in tavola?” L’EUIPO denuncia i prodotti alimentari e le bevande contraffatti nell’UE

• Le autorità hanno sequestrato prodotti alimentari contraffatti per un valore di 91 milioni di euro in un’unica operazione a livello europeo

• I vini e le bevande alcoliche registrano uno dei tassi di contraffazione più elevati rispetto ad altri prodotti, con perdite annuali di vendite pari a 2 289 milioni di euro e quasi 5 700 posti di lavoro nell’UE. Solo in Italia, ogni anno in questo settore si registrano perdite pari a 302 milioni di euro e oltre 648 posti di lavoro

• Sono stati rinvenuti alimenti e bevande contraffatti contenenti sostanze pericolose quali metanolo, mercurio e pesticidi tossici

• Le indicazioni geografiche sono un marchio di autenticità. L’Unione europea conta oltre 3 600 prodotti con indicazione geografica registrata

“Cosa c’è in tavola?”. È questa la domanda che l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) pone nell’ambito della sua campagna per la Giornata mondiale contro la contraffazione, che denuncia la preoccupante minaccia rappresentata dai prodotti alimentari e dalle bevande contraffatti in tutta l’UE. L’iniziativa arriva dopo che recenti relazioni hanno indicato che la contraffazione nel settore alimentare e delle bevande continua a rappresentare un rischio significativo per la salute dei consumatori, danneggiando al contempo le economie europee e il patrimonio culinario dell’Unione.

I prodotti contraffatti sono spesso associati ai beni di lusso o al settore dell’abbigliamento e della moda. Tuttavia, secondo la valutazione 2022 della minaccia rappresentata dai reati contro la proprietà intellettuale, i prodotti alimentari – in particolare biscotti, pasta, patatine e dolciumi – sono stati la seconda categoria di prodotti più sequestrata alle frontiere esterne dell’UE nel 2020.

Recenti risultati rivelano la portata allarmante di questa attività criminale. La relazione 2025 dell’Europol sulla valutazione della minaccia della criminalità grave e organizzata (SOCTA) sottolinea che la crescita del commercio elettronico ha offerto ai contraffattori nuove possibilità di distribuire prodotti alimentari fraudolenti, rendendo sempre più difficile per i consumatori identificare i prodotti autentici. I criminali manipolano le etichette e gli imballaggi degli alimenti e modificano anche i processi di produzione, prendendo di mira prodotti di alto valore.

Anche le operazioni di contrasto sul campo hanno messo in luce la portata del problema. L’operazione congiunta Europol-Interpol OPSON, condotta ogni anno, ha portato al sequestro di prodotti alimentari contraffatti e di qualità inferiore a quella dichiarata per un valore di 91 milioni di euro nel 2024.

Il direttore esecutivo dell’EUIPO, João Negrão, ha dichiarato:

“I prodotti alimentari e le bevande contraffatti rappresentano una grave minaccia per la salute pubblica. La nostra campagna mira a fornire ai consumatori le conoscenze necessarie per proteggersi, sostenendo al contempo le imprese legittime che rispettano gli standard di qualità dell’UE. Si tratta di una battaglia che dobbiamo combattere insieme: autorità, produttori e consumatori”.

I rischi per la salute rimangono una preoccupazione primaria. La relazione SOCTA 2021 avverte che alcuni prodotti alimentari fraudolenti contengono sostanze pericolose quali metanolo, mercurio, fipronil e vari insetticidi o pesticidi.

La contraffazione delle bevande, in particolare delle bevande alcoliche, rimane un problema significativo, con gruppi criminali organizzati che utilizzano metodi sofisticati per ingannare i consumatori. I contraffattori riutilizzano spesso bottiglie originali o stampano etichette false da apporre sulle bottiglie vuote, rendendo più difficile per i consumatori e le autorità distinguere i prodotti legittimi da quelli fraudolenti.

Anche l’impatto economico è notevole. Secondo i dati dell’EUIPO, il settore dei vini e delle bevande alcoliche è stato uno dei più colpiti dalla contraffazione nel periodo 2013-2017. In totale, 2 289 milioni di euro sono andati persi in vendite e quasi 5 700 posti di lavoro sono stati distrutti ogni anno nell’UE a causa della contraffazione. Anche la perdita di gettito fiscale derivante da questi prodotti è stata significativa, pari a 2 068 milioni di euro.

La Cina e la Turchia sono stati tra i paesi di origine più segnalati per le bevande e gli alimenti contraffatti sequestrati alle frontiere esterne dell’UE nel 2019 e nel 2020.

INDICAZIONI GEOGRAFICHE, UN MARCHIO DI AUTENTICITÀ

L’industria alimentare e delle bevande è un pilastro dell’economia dell’UE e contribuisce in modo significativo allo sviluppo regionale, all’occupazione e alla creazione di posti di lavoro. Dai vini ai prodotti alimentari tradizionali, le indicazioni geografiche (IG) consentono ai consumatori di riconoscere e distinguere i prodotti di qualità, aiutando al contempo i produttori a commercializzare meglio i loro prodotti. Queste denominazioni proteggono i nomi dei prodotti originari di regioni specifiche e che possiedono qualità o caratteristiche essenzialmente dovute all’ambiente geografico.

Il sistema delle IG dell’UE comprende le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le specialità tradizionali garantite (STG). Queste certificazioni preservano il ricco patrimonio culinario europeo e offrono ai consumatori una garanzia di autenticità e qualità. Attualmente, l’Unione europea conta oltre 3 600 prodotti registrati come indicazioni geografiche.

Francia, Italia e Germania sono in testa sia per la produzione che per il consumo di prodotti IG, con la Francia che da sola rappresenta quasi il 32% delle vendite di prodotti IG nell’UE. Il vino costituisce il 54% del consumo totale di prodotti IG nell’UE, il che lo rende particolarmente vulnerabile alla contraffazione. Altri prodotti fortemente colpiti dalla contraffazione sono l’olio d’oliva, la birra, la carne, il formaggio e i prodotti lattiero-caseari.

COME I CONSUMATORI POSSONO PROTEGGERSI

La campagna dell’EUIPO «Cosa c’è in tavola?» fornisce consigli pratici ai consumatori su come proteggersi dai prodotti contraffatti. I consumatori sono vivamente incoraggiati ad acquistare da rivenditori e canali di distribuzione ufficiali, nonché dai siti web ufficiali dei marchi, per evitare prodotti contraffatti. Verificare l’etichettatura del prodotto e la sua origine e controllare la presenza dei loghi di certificazione può aiutare a confermare la legittimità del prodotto. In particolare, i consumatori dovrebbero cercare le etichette ufficiali dell’indicazione geografica dell’UE (IG), come DOP, IGP e STG, per garantire l’autenticità dei prodotti che acquistano.

È inoltre importante esaminare attentamente la confezione e il prodotto stesso, poiché i prodotti contraffatti presentano spesso difetti di finitura o errori ortografici. L’utilizzo di strumenti di autenticazione, come codici QR e ologrammi, può ulteriormente aiutare a verificare l’autenticità di un prodotto. L’EUIPO ha pubblicato una guida alle tecnologie anticontraffazione e antipirateria che include oltre 40 tecnologie che possono aiutare gli imprenditori a proteggere i propri marchi.

LOTTA AI PRODOTTI CONTRAFFATTI IN EUROPA

La contraffazione di alimenti e bevande e l’uso abusivo delle indicazioni geografiche costituiscono un reato grave e significativo che deve essere contrastato a livello internazionale. L’EUIPO è attivamente impegnata nella lotta alla contraffazione in tutta l’UE. Nell’ambito dei suoi sforzi, collabora con varie organizzazioni e autorità di contrasto, tra cui le forze di polizia e i titolari dei diritti, per migliorare la cooperazione transfrontaliera e l’applicazione della legge in Europa.

Operazioni di alto profilo come OPSON – che in greco antico significa “cibo” – contribuiscono a rimuovere dal mercato alimenti e bevande contraffatti e di qualità inferiore. Nell’edizione 2024, l’operazione OPSON, coordinata da Europol e Interpol in collaborazione con varie autorità di contrasto di 29 paesi europei e con produttori di alimenti e bevande, ha portato al sequestro di 22 000 tonnellate di alimenti e circa 850 000 litri di bevande (per lo più alcoliche), per un valore di 91 milioni di euro. L’operazione ha inoltre portato allo smantellamento di 11 reti criminali e alla segnalazione alle autorità giudiziarie di 278 persone coinvolte nella contraffazione. Nell’ambito di queste operazioni, l’EUIPO fornisce competenze in materia di diritti di proprietà intellettuale, in particolare marchi e indicazioni geografiche, offrendo anche formazione e collaborando strettamente con le autorità di contrasto per combattere la contraffazione.

Come evidenziato dalle relazioni dell’EUIPO, la produzione e la distribuzione di prodotti contraffatti sono spesso legate alla criminalità organizzata, attività che minano le imprese legittime, mettono in pericolo la salute dei consumatori e contribuiscono a finanziare altri tipi di reati gravi, quali il traffico di droga, il riciclaggio di denaro, la criminalità informatica, la frode e persino il terrorismo.