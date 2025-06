Si aprono le porte, oggi (giovedì 19 giugno), alle ore 17,30, della struttura pubblica “”Divina Commedia””.

“”Cadranno finalmente i lucchetti e si spalancheranno i cancelli della “Divina Commedia” e del Parco urbano – si esprime cosi il Sindaco Vito Terrana -.

Dopo anni e anni di incuria e di abbandono e di “proprietà riservata””, il sito verrà consegnato alla comunità tutta. Un sito sottovalutato e lasciato all’ inerzia e privo di qualsiasi attività di valorizzazione, un luogo di aggregazione e socializzazione culturale presso il quale i protagonisti saranno i nostri cittadini””.

“”Per la restituzione alla città ci siamo duramente impegnati, per potare, tagliare via gli alberi secchi e contenere gli arbusti. Mesi di impegno per normalizzare tutto quello che il tempo aveva prodotto – prosegue il Primo cittadino -. Molto presto saranno affidati i lavori di restauro delle pitture poste sui 110 monoliti di travertino finanziate per euro 260.000 grazie al deputato regionale Carmelo Pace, capogruppo all’Assemblea Regionale Siciliana della Democrazia cristiana. Sarà, tra gli altri, presente per l’evento””. Il Capo dell’esecutivo conclude il suo intervento invitando la cittadinanza a partecipare alla riapertura della struttura””.

Giovanni Blanda