Una tranquilla mattinata di giugno si è trasformata in tragedia nel cuore di Naro. Un uomo di 70 anni, residente in paese, è deceduto dopo aver accusato un improvviso malore mentre si trovava in un bar della centralissima Piazza Garibaldi.

Aveva appena ordinato un caffè, ma non ha fatto in tempo a sorseggiarlo. All’improvviso si è accasciato a terra, sotto gli occhi attoniti dei presenti. Immediati i soccorsi da parte di Vincenzo Aronica, gestore di un altro bar della piazza, che si trovava nelle vicinanze e ha iniziato subito il massaggio cardiaco nel tentativo di tenerlo in vita.

Per oltre trenta minuti, Aronica ha praticato la rianimazione cardiopolmonare, in attesa dell’arrivo delle ambulanze. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 con due mezzi, di cui uno medicalizzato. Anche loro hanno tentato il possibile per rianimare il settantenne, ma ogni sforzo si è rivelato purtroppo vano. A stroncarlo sarebbe stato un infarto fulminante.

La notizia ha rapidamente fatto il giro del paese, gettando nello sconforto la comunità. In segno di lutto, il sindaco Milco Dalacchi ha annunciato l’annullamento degli eventi previsti per questa sera nell’ambito dei festeggiamenti in onore del patrono San Calogero.

«Un momento di dolore per tutta Naro – ha dichiarato il primo cittadino –. Siamo vicini alla famiglia della vittima con tutto il nostro affetto e rispetto».

Sotto shock anche i testimoni presenti al momento del malore, molti dei quali si sono fermati in silenzio nella piazza dopo l’accaduto. La vittima era conosciuta in paese e lascia un profondo vuoto nella comunità.