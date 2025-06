Notte di fuoco tra Agrigento e Favara. Due automobili sono state danneggiate in altrettanti diversi incendi. Il primo episodio si è verificato intorno le quattro del mattino in via Delle Mura, nel centro storico della Città dei templi. Un rogo ha devastato la Chevrolet Matiz di proprietà di una comunità ma in uso ad una donna.

A lanciare l’allarme è stato uno dei residenti della zona che, dopo aver notato fiamme e fumo, è sceso in strada con un estintore. L’opera di spegnimento è stata completata poco dopo dai Vigili del fuoco. Non è ancora chiara la natura del rogo e sulla vicenda indagano i carabinieri. Un altro incendio, invece, si è verificato a Favara dove una Renault, di proprietà di una ditta di rifiuti, è stata danneggiata. In questo caso le fiamme si sono propagate da un cumulo di sterpaglie in un terreno adiacente arrivando fino al cortile in cui si trovava parcheggiato il veicolo. Anche in questo caso non è chiara la matrice.