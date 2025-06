Fugge alla vista dei carabinieri e investe una bimba. Un 27enne tunisino è stato arrestato dai carabinieri a Comiso nel Ragusano. Durante un servizio di controllo i militari hanno notato l’auto condotta dal giovane, che alla vista della pattuglia ha accelerato bruscamente per eludere il controllo, effettuando manovre pericolose e cercando di allontanarsi.

Dopo un breve inseguimento, la vettura ha imboccato un vicolo del centro storico senza via d’uscita ed è stata bloccata dai carabinieri. L’auto in fuga ha anche urtato una bimba di 6 anni che stava giocando in strada. La piccola, subito medicata, ha riportato lesioni lievi mentre l’automobilista, il 27enne tunisino, è risultato privo di documenti di riconoscimento e di guida. Per lui è scattato l’arresto per resistenza a pubblico ufficiale. Dopo la convalida, è stato disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.