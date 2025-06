Manu Chao di nuovo in Sicilia: dopo il grandissimo successo dello scorso anno a Bagheria (Pa), l’icona della musica libera, della pace, dell’amore e della fratellanza, torna a far cantare e ballare il pubblico siciliano in un’unica data annunciata oggi per il 20 agosto a Villa Bellini di Catania (ore 21.00 – biglietti su CiaoTickets, TicketOne, Box Office e Puntoeacapo.uno), in occasione del Sotto il Vulcano Fest nell’ambito del Catania Summer Fest.

Uno show speciale, un set acustico che farà risuonare i suoi brani indimenticabili sotto una nuova veste. Da Me Gustas Tu a Bongo bong, passando dalla consacrazione di Clandestino, Desaparecido e Je ne t’aime plus: tutti, da giovani e meno, ci siamo scatenati sulle note dei ritmi irresistibili del cantautore ispano-francese, tra strizzate d’occhio al rap, al reggae e alla musica iberica. Non a caso, Chao ha sempre avuto un rapporto speciale con l’Italia, in cui sono avvenuti alcuni dei suoi show più memorabili

Il concerto, con l’opening act degli Shakalab, collettivo siciliano formato da Jahmento, Lorrè, Br1 e Marcolizzo e nota per il suo mix di sonorità reggae, urban e hip hop, è organizzato da GoMad Concerti, Puntoeacapo Concerti, Molly Arts Live.