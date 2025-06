Il comune di Naro si prepara a un sabato 21 giugno 2025 ricco di eventi, frutto della collaborazione tra la Divisione 6 Sicilia del Kiwanis International Distretto Italia San Marino, il Kiwanis Club Parnaso di Canicattì e l’amministrazione comunale di Naro. La giornata sarà dedicata alla valorizzazione del patrimonio storico locale e a un’importante iniziativa di sensibilizzazione sui disturbi del comportamento alimentare.

Le celebrazioni avranno inizio alle ore 18:30 con una visita guidata al suggestivo Castello Chiaramontano. Un’occasione imperdibile per residenti e visitatori per immergersi nella storia e nell’architettura di uno dei simboli più rappresentativi di Naro.

Successivamente, alle ore 19:30, la scena si sposterà in Piazza Roma per l’inaugurazione di una “Panchina Lilla”. Questa iniziativa, promossa dal Kiwanis e patrocinata dal Comune di Naro, ha l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sui disturbi del comportamento alimentare (DCA), quali Anoressia e Bulimia. Nella targa apposta sulla panchina, il messaggio “Nessuno deve essere lasciato solo” vuole sottolineare l’importanza del supporto e della consapevolezza; il numero verde nazionale dedicato ai disturbi alimentari 800 180 969 potrà essere utile in modo anonimo e gratuito a chi necessita di aiuto o informazioni.

L’evento vedrà la partecipazione di importanti figure istituzionali e associative. Tra i presenti: l’Avv. Santo Scaglione, Presidente KC Parnaso Div.6 KDISM; la Prof.ssa Rosalba Fiduccia, Lgt. Governatore Div.6 KDISM; la Dott.ssa Erika Ferraro, Assessore alla Cultura, alle Politiche e Servizi Sociali, alla Pubblica Istruzione e alle Pari Opportunità; e il Prof. Milco Dalacchi, Sindaco del Comune di Naro.

Questa giornata rappresenta un esempio virtuoso di come la collaborazione tra associazioni e istituzioni possa generare iniziative di valore, capaci di coniugare la promozione del patrimonio culturale con l’impegno sociale su tematiche di grande attualità e rilevanza per la comunità.