Verso il ‘’clou’’ della gaudiosa festa, a Campobello di Licata, in onore del Santo Patrono San Giovanni Battista. Oggi (Domenica 22 Giugno) – che è anche la solennità del Corpus Domini -, con inizio alle ore 9 e alle ore 9,30, rispettivamente, nella Chiesa Beata Maria Vergine dell’Immacolata e nella chiesa Beata Maria Vergine di Lourdes, saranno officiate le sante messe. Alle ore 19, celebrazione eucaristica dell’Immacolata, a seguire la processione col Santissimo Sacramento. Il 24 giugno calerà il sipario sui festeggiamenti. La festa di San Giovanni Battista si celebra ogni anno il 24 giugno, giorno della sua festa liturgica, ed è una delle feste più sentite nel paese. La festa include processioni, celebrazioni religiose e manifestazioni folkloristiche, con un corteo storico che rievoca diverse epoche. Il simulacro del santo, la sera del 24 del sesto mese dell’anno, viene portato in processione per le vie del paese, accompagnato da fedeli. Una sfilata di personaggi in costume che rappresentano diverse epoche storiche, dalla antichità al medioevo fino all’età moderna, aggiunge colore e fascino alla festa. La festa si conclude tradizionalmente con spettacoli pirotecnici che illuminano il cielo notturno.

