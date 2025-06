Area Lavori pubblici. Comune di Campobello di Licata. Detreminato il progetto esecutivo sugli interventi di consolidamento degli elementi strutturali non verificati per le azioni statiche della scuola elementare “” Giuseppe Mazzini””. Il Comune di Campobello di Licata, tramite l’ufficio preposto, ha provveduto alla liquidazione a Giuseppe Mugnos, per la somma di euro 8.790, 08 euro.

Giovanni Blanda