I carabinieri di Lercara Friddi hanno arrestato due 37enni stranieri, trovati in possesso di 300 grammi di hashish e 50 grammi di marijuana. Sono stati bloccati lungo la statale 189 nei pressi di Vicari, a bordo di un veicolo. Nel bagagliaio, in un contenitore di alluminio, è stata trovata la droga, ma c’erano anche 750 euro in contanti. Il gip di Palermo ha convalidato l’arresto, applicando agli indagati la misura dell’obbligo di dimora.