Incidente al porto di Licata. Un uomo, per cause in fase di accertamento, è caduto dagli scogli del molo del porto pescherecci.

Lanciato l’allarme sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Corso Argentina che hanno recuperato l’uomo e lo hanno affidato ai sanitari del 118 che a bordo di un’ambulanza lo hanno trasferito al Pronto Soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso.