Un passante è rimasto ferito, in maniera non grave, dopo che un pittbull è riuscito a fuggire dal garage di Adrano, nel Catanese, dove lo teneva il proprietario che era nel box per eseguire dei lavori.

L’uomo, che ha riportato delle escoriazioni, per precauzione è stato portato, con un ambulanza del 118, all’ospedale di Paternò. Ad Adrano, per gli accertamenti e le indagini del caso, è intervenuta la polizia municipale