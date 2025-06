Il Sindaco Vito Terrana dice ‘’no’’ ai rientri estivi dei dipendenti comunali al Comune. La causa: il gran caldo””. Il comune di Campobello di Licata, infatti, non ha rientri estivi programmati o specifici. I rientri estivi, generalmente, si riferiscono a eventi o flussi di persone che tornano nei loro luoghi d’origine durante il periodo estivo, spesso per festività o vacanze. Campobello di Licata, come qualsiasi altro comune, può sperimentare un aumento della popolazione durante l’estate dovuto a turisti o persone che tornano per visitare parenti, ma non ci sono informazioni specifiche su rientri estivi organizzati o eventi legati a questo fenomeno.

Giovanni Blanda