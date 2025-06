Quello che doveva essere un intervento a tutela di alcuni animali da cortile, si è rapidamente trasformato in una vera e propria operazione antidroga.

Nel pomeriggio, infatti, a seguito della segnalazione di alcune volontarie di associazioni animaliste, i Carabinieri della Stazione di Piedimonte Etneo, con il supporto dei colleghi di Linguaglossa, sono intervenuti in una zona rurale di Piedimonte, dove vivono due coniugi di 44 e 42 anni.

In particolare, le volontarie avevano riferito agli uomini dell’Arma che, nel terreno adiacente l’abitazione della coppia, sarebbero state allevate pecore e galline rinchiuse, però, in spazi angusti e in pessimo stato di salute. Le donne avrebbero anche tentato di parlare con i proprietari per risolvere la situazione però questi, di contro, non solo le avrebbero insultate e minacciate, ma addirittura la 44enne avrebbe colpito una di loro con una catena. L’uomo, invece, un 42enne di origini sudamericane, pregiudicato, sarebbe scappato a piedi nelle campagne circostanti assieme al figlio minorenne.

Per far luce sulla vicenda e verificare la situazione di ovini e volatili, due pattuglie hanno raggiunto la casa di campagna dove, però, hanno trovato una situazione ben più complessa. La donna, infatti, alla vista dei Carabinieri ha reagito barricandosi in casa; dopo ripetute richieste e una breve negoziazione, i militari sono comunque riusciti ad entrare nell’abitazione anche con il supporto dei Vigili del Fuoco.

Una volta all’interno, le pattuglie hanno trovato la donna in stato di forte agitazione, verosimilmente dovuta all’assunzione di droghe, e hanno quindi richiesto l’intervento dei sanitari del 118. Tuttavia, all’arrivo del personale medico, la 44enne si è nascosta sotto un letto, rifiutando qualsiasi tipo di assistenza sanitaria

Nel frattempo, una squadra di militari si è recata nel cortile per cercare gli animali segnalati dalle animaliste ma, invece degli ovini e dei pennuti, i Carabinieri hanno recuperato 20 piante di marijuana di varie altezze, coltivate tra pomodori e ortaggi.

Sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, i due conviventi, dunque, sono stati denunciati a piede libero all’Autorità Giudiziaria per coltivazione illecita di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.